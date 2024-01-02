AS dan Inggris Siap Berikan Bantuan Usai Gempa Dahsyat Jepang

AS dan Inggris siap berikan bantuan usai gempa dahsyat Jepang (Foto: AP)

JEPANG – Sekutu Jepang telah mengirimkan pesan dukungan ke Tokyo setelah bencana gempa dahsyat 7,6 magnitudo.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan negaranya siap memberikan bantuan. “Sebagai sekutu dekat, Amerika Serikat dan Jepang memiliki ikatan persahabatan mendalam yang menyatukan rakyat kami. Pikiran kami bersama rakyat Jepang selama masa sulit ini,” ujarnya.

Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak mengatakan Inggris juga siap membantu Jepang setelah bencana tersebut.

“Pikiran tertuju pada semua orang yang terkena dampak gempa bumi di Jepang yang telah menyebabkan kerusakan parah,” terangnya.

Peta Jepang menunjukkan daerah-daerah yang terkena dampak di sepanjang garis pantai utara wilayah tengah negara itu, dimana peringatan tsunami sudah diterapkan. Yang ditandai di peta adalah Fukui, Ishikawa, Noto, Toyama, Pulau Sado dan Niigata.

Awalnya, peringatan tsunami besar dikeluarkan untuk daerah pesisir Noto di Ishikawa – dekat pusat gempa – dan pihak berwenang mengatakan gelombang bisa mencapai ketinggian 5m (16 kaki).

Laporan lokal mengatakan ini adalah peringatan pertama yang dikeluarkan Jepang sejak 2011, ketika gempa bumi dahsyat melanda wilayah timur laut dan menimbulkan gelombang setinggi 40 meter.

Ombak yang sebenarnya menghantam garis pantai Laut Jepang di Ishikawa pada Senin, tingginya tidak lebih dari satu meter.