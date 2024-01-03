Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Tanda Kehancuran Israel yang Sudah Muncul

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |04:30 WIB
4 Tanda Kehancuran Israel yang Sudah Muncul
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Hingga saat ini, konflik antara Israel - Palestina masih terus berlanjut. Konflik ini menjadi yang terpanjang, dan upaya perdamaian pun dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Sebagai negara dengan konflik berkepanjangan, Israel tengah berada di ambang kehancuran. Hal ini disebabkan oleh perang yang terus terjadi, serta mendapat kecaman dari negara lain.

Israel tengah dikecam internasional, karena dinilai melanggar hak asasi manusia, menjajah, hingga menggusur warga Palestina dari permukiman.

Berikut ini 4 tanda kehancuran Israel yang muncul saat ini:

1. Mengalami Krisis Politik dan Hukum

Israel telah melakukan empat kali pemilihan umum (pemilu), dalam waktu dua tahun terakhir. Sayangnya tidak ada stabilitas dan keefektivan dalam menjalani pemerintahan.

Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, sedang menghadapi tuduhan kasus korupsi. Ia berusaha melemahkan lembaga peradilan dan mengubah undang-undang dasar agar dapat mempertahankan kekuasaannya.

Melansir NBC News, Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, mengatakan bahwa adanya rencana Netanyahu untuk mengancam keamanan nasional Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan moral militer dan perpecahan sosial.

2. Konflik dengan Palestina dan Negara Tetangga

Selain mendapat kecaman internasional, Israel juga menghadapi ancaman dari Palestina dan kelompok-kelompok militan yang didukung Iran, seperti Hamas dan Hizbullah.

Dalam kurun waktu satu minggu, Israel dan Palestina saling baku tembak di Tepi Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169705/pm_israel_benjamin_netanyahu-tnIw_large.jpg
PM Israel : Tidak Akan Pernah Ada Negara Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement