Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mahkamah Agung Israel Batalkan Reformasi Peradilan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:02 WIB
Mahkamah Agung Israel Batalkan Reformasi Peradilan
Mahkamah Agung Israel batalkan reformasi peradilan (Foto: AP)
A
A
A

ISRAEL- Mahkamah Agung Israel telah membatalkan reformasi peradilan kontroversial yang memicu protes nasional tahun lalu terhadap pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Perubahan ini akan membatasi kewenangan Mahkamah Agung dalam membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional.

Kritikus mengatakan hal ini akan sangat merusak demokrasi negara tersebut karena melemahkan sistem peradilan.

Ada oposisi kuat terhadap pemerintahan Netanyahu saat ini, yang dipandang sebagai pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel.

Keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang yang disahkan pemerintah pada 2023 terjadi setelah berbulan-bulan terjadi kekacauan internal.

Pada Juli lalu, pemerintah mengesahkan undang-undang yang sekarang dikenal sebagai RUU “kewajaran”.

Hal ini menghilangkan kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah di Israel untuk membatalkan keputusan pemerintah yang dianggap "sangat tidak masuk akal".

Undang-undang tersebut menyebabkan kemarahan dan perpecahan yang meluas, mendorong ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan menyerukan reformasi agar dibatalkan, dan meminta pengunduran diri Netanyahu. Penyelenggara mengatakan protes mingguan tersebut adalah demonstrasi jalanan terbesar dalam sejarah Israel.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169705/pm_israel_benjamin_netanyahu-tnIw_large.jpg
PM Israel : Tidak Akan Pernah Ada Negara Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement