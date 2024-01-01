Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tembak Jatuh 12 Roket yang Ditembakkan dari Gaza Jelang Tahun Baru

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |11:27 WIB
Israel Tembak Jatuh 12 Roket yang Ditembakkan dari Gaza Jelang Tahun Baru
Israel cegat 12 roket yang ditembakkan dari Gaza jelang tahun baru (Foto: AP)
A
A
A

GAZA Israel mencegat setidaknya 12 roket yang ditembakkan dari Gaza hanya beberapa menit memasuki awal tahun 2024.

Hal ini diungkapkan tim CNN di Tel Aviv yang menyaksikan serangan itu. Sirene terdengar di seluruh wilayah Israel selatan dan tengah.

Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, menerbitkan pernyataan yang mengklaim mereka telah membombardir Tel Aviv dengan rentetan roket "M90" pada tengah malam waktu setempat.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Senin (1/1/2024) pagi mengakui tembakan roket tersebut dalam sebuah postingan di media sosial.

“Tahun baru, terorisme Hamas yang sama. Sementara 129 warga Israel masih ditawan oleh Hamas di Gaza, Hamas juga memutuskan untuk memulai tahun 2024 dengan meluncurkan rentetan roket ke Israel. Tidak ada Tahun Baru yang 'bahagia' sampai mereka semua pulang,” kata IDF.

Seperti diketahui, perang Hamas-Israel kian memanas dan terus berlanjut. Juliette Touma dari badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mengatakan kepada BBC, banyak pengungsi Gaza yang tinggal di tempat terbuka seperti di taman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement