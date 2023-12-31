Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Pastikan Keamanan Perayaan Tahun Baru Meski Perang Gaza Picu Kekhawatiran

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |20:03 WIB
AS Pastikan Keamanan Perayaan Tahun Baru Meski Perang Gaza Picu Kekhawatiran
AS pastikan keramanan Malam Tahun Baru meski perang Gaza picu kekhawatiran (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - Pihak berwenang di seluruh Amerika Serikat (AS) berupaya untuk memastikan keamanan orang-orang yang merayakan Tahun Baru pada akhir pekan ini, khususnya di New York, AS.

Para pejabat penegak hukum mengatakan perang di Gaza telah berkontribusi terhadap kekhawatiran akan terjadinya serangan tunggal, meskipun mereka menekankan tidak ada laporan khusus mengenai ancaman apa pun.

Penilaian ancaman bersama berdasarkan analisis dari 10 lembaga penegak hukum – termasuk Biro Investigasi Federal (FBI), Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dan Departemen Kepolisian New York – mengatakan perang Israel-Hamas telah menciptakan ancaman yang semakin tinggi.

“Komunitas Intelijen masih khawatir terhadap pelaku tunggal yang menggunakan platform online untuk mengungkapkan ancaman kekerasan terhadap komunitas Yahudi, Muslim, dan Arab, serta melakukan serangan sederhana dan tidak canggih yang sulit dideteksi sebelumnya,” menurut penilaian yang diperoleh CNN.

Kekhawatiran ini mungkin paling banyak terjadi di New York, di mana FBI dan departemen kepolisian akan memantau potensi ancaman pada Minggu (31/12/2023) dari pusat komando besar dan di tengah peningkatan perimeter keamanan saat kerumunan orang di Times Square menghitung mundur hingga tengah malam – yang mungkin merupakan perayaan Tahun Baru yang paling terkenal dari semuanya, dengan perkiraan penonton 1 miliar di seluruh dunia. Demonstrasi yang mungkin muncul terkait dengan kekerasan di Gaza juga berada dalam pengawasan para pejabat.

Wali Kota New York Eric Adams dan para pemimpin polisi kota mengatakan pada Jumat (29/12/2023) bahwa tidak ada ancaman khusus terhadap perayaan di Times Square.

“Kami akan siap untuk menanggapi potensi masalah apa pun,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100483/sampah-xFQe_large.jpg
Sampah Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta Capai 120 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100326/malam_tahun_baru-KiMk_large.jpg
Malam Tahun Baru, Lautan Manusia Padati Bundaran HI Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100317/prabowo-r7VB_large.jpg
Malam Tahun Baru, Prabowo Tegaskan Sebagian Besar Pejabat Masih Bekerja di Kantor Masing-Masing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100246/tahun_baru-w3M8_large.jpg
Jelang Tahun Baru, 299 Ribu Kendaraan Terpantau Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100105/ilustrasi_polisi_lakukan_penyekatan_jalan-pxKm_large.jpeg
Jelang Perayaan Tahun Baru 2025, Polres Metro Bekasi Sekat 3 Titik Jalur Menuju Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/338/3099959/rekayasa_lalu_lintas-t1qh_large.jpg
Malam Muhasabah di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Sisi Utara Jakpus Ditutup!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement