AS Pastikan Keamanan Perayaan Tahun Baru Meski Perang Gaza Picu Kekhawatiran

NEW YORK - Pihak berwenang di seluruh Amerika Serikat (AS) berupaya untuk memastikan keamanan orang-orang yang merayakan Tahun Baru pada akhir pekan ini, khususnya di New York, AS.

Para pejabat penegak hukum mengatakan perang di Gaza telah berkontribusi terhadap kekhawatiran akan terjadinya serangan tunggal, meskipun mereka menekankan tidak ada laporan khusus mengenai ancaman apa pun.

Penilaian ancaman bersama berdasarkan analisis dari 10 lembaga penegak hukum – termasuk Biro Investigasi Federal (FBI), Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dan Departemen Kepolisian New York – mengatakan perang Israel-Hamas telah menciptakan ancaman yang semakin tinggi.

“Komunitas Intelijen masih khawatir terhadap pelaku tunggal yang menggunakan platform online untuk mengungkapkan ancaman kekerasan terhadap komunitas Yahudi, Muslim, dan Arab, serta melakukan serangan sederhana dan tidak canggih yang sulit dideteksi sebelumnya,” menurut penilaian yang diperoleh CNN.

Kekhawatiran ini mungkin paling banyak terjadi di New York, di mana FBI dan departemen kepolisian akan memantau potensi ancaman pada Minggu (31/12/2023) dari pusat komando besar dan di tengah peningkatan perimeter keamanan saat kerumunan orang di Times Square menghitung mundur hingga tengah malam – yang mungkin merupakan perayaan Tahun Baru yang paling terkenal dari semuanya, dengan perkiraan penonton 1 miliar di seluruh dunia. Demonstrasi yang mungkin muncul terkait dengan kekerasan di Gaza juga berada dalam pengawasan para pejabat.

Wali Kota New York Eric Adams dan para pemimpin polisi kota mengatakan pada Jumat (29/12/2023) bahwa tidak ada ancaman khusus terhadap perayaan di Times Square.

“Kami akan siap untuk menanggapi potensi masalah apa pun,” tegasnya.