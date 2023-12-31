Malam Tahun Baru, Jerman Kerahkan 4.000 Polisi Antisipasi Pecahnya Kekerasan Akhir Tahun 2022

BERLIN – Polisi di Berlin, Jerman, merencanakan pengerahan besar-besaran pada pergantian tahun, karena khawatir akan pecahnya kekerasan seperti yang terjadi pada akhir tahun 2022. Perang di Gaza telah menciptakan suasana tegang di ibu kota Jerman.

Di Jerman, Natal adalah tentang kontemplasi dan kekeluargaan. Namun, Malam Tahun Baru adalah tentang berpesta.

Polisi Berlin telah bersiap untuk operasi Malam Tahun Baru terbesar mereka dalam beberapa dekade. Sebanyak 2.500 petugas polisi tambahan dari Berlin dan negara bagian lain turun ke jalan, dan 500 petugas polisi federal juga ditempatkan di stasiun kereta api pinggiran kota dan jarak jauh.

1.000 petugas polisi lainnya akan bertugas di kantor polisi dan mobil patroli. Dalam beberapa kasus, pemadam kebakaran akan disertai dengan perlindungan polisi, dan perusuh harus segera ditangkap.

Di Berlin, hingga 65.000 orang diperkirakan akan menghadiri "party mile" di Gerbang Brandenburg saja, di mana sebuah panggung besar sedang dibangun selama berhari-hari. Pertunjukan tahunan "Celebrate at the Gate" akan menampilkan festival truk makanan, dan banyak musisi yang tampil. Acaranya akan disiarkan langsung di TV, dan tentunya semuanya akan dimahkotai dengan pertunjukan kembang api besar di tengah malam.

Kedengarannya seperti kegembiraan yang luar biasa, namun tidak ada yang bisa memastikan betapa menyenangkannya hal itu mengingat meningkatnya risiko serangan teroris. Langkah-langkah keamanan sangat rumit, dan akses ke area yang ditutup hanya dapat dilakukan dengan tiket prabayar. Tas dan ransel tidak diperbolehkan, dan kembang api, makanan, minuman, dan selebaran juga dilarang.

Slogan-slogan politik telah dilarang di pesta-pesta, terutama di tengah perang yang sedang berlangsung antara Israel dengan Hamas.