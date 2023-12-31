Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Malam Tahun Baru, Jerman Kerahkan 4.000 Polisi Antisipasi Pecahnya Kekerasan Akhir Tahun 2022

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:33 WIB
Malam Tahun Baru, Jerman Kerahkan 4.000 Polisi Antisipasi Pecahnya Kekerasan Akhir Tahun 2022
Jerman kerahkan 4.000 polisi jaga keamanan Malam Tahun Baru (Foto: picture alliance)
A
A
A

BERLIN Polisi di Berlin, Jerman, merencanakan pengerahan besar-besaran pada pergantian tahun, karena khawatir akan pecahnya kekerasan seperti yang terjadi pada akhir tahun 2022. Perang di Gaza telah menciptakan suasana tegang di ibu kota Jerman.

Di Jerman, Natal adalah tentang kontemplasi dan kekeluargaan. Namun, Malam Tahun Baru adalah tentang berpesta.

Polisi Berlin telah bersiap untuk operasi Malam Tahun Baru terbesar mereka dalam beberapa dekade. Sebanyak 2.500 petugas polisi tambahan dari Berlin dan negara bagian lain turun ke jalan, dan 500 petugas polisi federal juga ditempatkan di stasiun kereta api pinggiran kota dan jarak jauh.

1.000 petugas polisi lainnya akan bertugas di kantor polisi dan mobil patroli. Dalam beberapa kasus, pemadam kebakaran akan disertai dengan perlindungan polisi, dan perusuh harus segera ditangkap.

Di Berlin, hingga 65.000 orang diperkirakan akan menghadiri "party mile" di Gerbang Brandenburg saja, di mana sebuah panggung besar sedang dibangun selama berhari-hari. Pertunjukan tahunan "Celebrate at the Gate" akan menampilkan festival truk makanan, dan banyak musisi yang tampil. Acaranya akan disiarkan langsung di TV, dan tentunya semuanya akan dimahkotai dengan pertunjukan kembang api besar di tengah malam.

Kedengarannya seperti kegembiraan yang luar biasa, namun tidak ada yang bisa memastikan betapa menyenangkannya hal itu mengingat meningkatnya risiko serangan teroris. Langkah-langkah keamanan sangat rumit, dan akses ke area yang ditutup hanya dapat dilakukan dengan tiket prabayar. Tas dan ransel tidak diperbolehkan, dan kembang api, makanan, minuman, dan selebaran juga dilarang.

Slogan-slogan politik telah dilarang di pesta-pesta, terutama di tengah perang yang sedang berlangsung antara Israel dengan Hamas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100483/sampah-xFQe_large.jpg
Sampah Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta Capai 120 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100326/malam_tahun_baru-KiMk_large.jpg
Malam Tahun Baru, Lautan Manusia Padati Bundaran HI Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100317/prabowo-r7VB_large.jpg
Malam Tahun Baru, Prabowo Tegaskan Sebagian Besar Pejabat Masih Bekerja di Kantor Masing-Masing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100246/tahun_baru-w3M8_large.jpg
Jelang Tahun Baru, 299 Ribu Kendaraan Terpantau Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100105/ilustrasi_polisi_lakukan_penyekatan_jalan-pxKm_large.jpeg
Jelang Perayaan Tahun Baru 2025, Polres Metro Bekasi Sekat 3 Titik Jalur Menuju Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/338/3099959/rekayasa_lalu_lintas-t1qh_large.jpg
Malam Muhasabah di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Sisi Utara Jakpus Ditutup!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement