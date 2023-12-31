Rencana Tahun Baru Jadi Kacau, Ribuan Orang Terdampar karena Layanan Kereta Cepat Dibatalkan Akibat Banjir

Ribuan orang terdampar karena Eurostar hentikan semua layanan karena banjir (Foto: PA Media)

LONDON – Rencana tahun baru bagi ribuan orang menjadi kacau setelah Eurostar membatalkan semua layanannya ke dan dari London St Pancras karena banjir di terowongan di bawah Sungai Thames.

Banyak penumpang yang frustrasi kini terdampar di London dan Paris, berusaha mengatur ulang rencana Malam Tahun Baru dan mencari rute perjalanan lain.

Beberapa diantaranya menghadapi tagihan hotel yang mahal atau tiket pesawat yang mahal.

Eurostar belum mengatakan apakah layanan akan dilanjutkan pada Minggu (31/12/2023).

Namun HS1, yang mengoperasikan jalur tersebut, mengatakan masalah tersebut membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

Sebuah video yang diambil di dalam terowongan yang terendam banjir menunjukkan air mengalir ke rel dari pipa yang menempel di dinding terowongan.

Thames Water mengatakan sistem pengendalian kebakaran kemungkinan besar menyebabkan banjir, bukan karena pipanya sendiri.

Semua layanan kecepatan tinggi Southeastern ke Ebbsfleet, yang menggunakan jalur yang sama, juga dibatalkan.

Eurostar, yang menjalankan layanan dari London ke Paris, Brussels dan Amsterdam, mengatakan pelanggan yang terkena dampak berhak mendapatkan pengembalian dana penuh atau penukaran.