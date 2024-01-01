Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Konfirmasi Lepaskan Tembakan Peringatan di Dekat Konvoi Bantuan PBB di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |17:02 WIB
Israel konfirmasi lepaskan tembakan peringatan di dekat konvoi bantuan PBB di Gaza (Foto: AP)
A
A
A

GAZA Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan tentaranya di Gaza utara berusaha menghentikan konvoi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (28/12/2023) dan melepaskan tembakan peringatan yang tidak ditujukan pada kendaraan tersebut.

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) di Gaza mengatakan kepada CNN awal pekan ini bahwa tentara Israel telah menembaki konvoi mereka saat mereka sedang melakukan perjalanan di sepanjang rute yang ditentukan oleh tentara Israel.

Setelah meninjau insiden tersebut, IDF pada Minggu (31/12/2023) mengatakan konvoi tersebut, setelah menyelesaikan pengiriman bantuan, diminta oleh pasukan Israel untuk mengubah rute kembali ke selatan untuk melindungi keselamatan konvoi dari pertempuran yang sedang berlangsung di dekat lokasi tersebut.

“Tentara IDF yang hadir di lapangan tidak mengetahui perubahan rute tersebut. Alhasil, saat konvoi tiba, tentara di lapangan melakukan tindakan untuk menghentikannya, termasuk melepaskan tembakan peringatan yang tidak ditujukan ke kendaraan. Ketika kendaraan berhenti, pasukan berhenti menembak,” katanya.

“Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun salah satu kendaraan rusak akibat pantulan tembakan peringatan yang dilepaskan,” kata IDF.

IDF mengatakan pihaknya telah belajar dari insiden tersebut dan akan mengambil pelajaran tersebut untuk “mencegah insiden serupa di masa depan.”

Halaman:
1 2
      
