Kunjungi Pabrik Mainan, Ganjar Pranowo: Ini Sangat Menarik Karena Didesain Lulusan SMK

DEMAK - Calon Presiden RI nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik mainan anak di Kabupaten Demak, Selasa (2/1/2024).

Ganjar yang dulu sering memborong mainan untuk dibagikan ke anak-anak saat kunjungan semasa menjabat Gubernur Jawa Tengah itu takjub lantaran pabrik mainan tersebut besar.

Kunjungun Ganjar Pranowo itu pun membuat para pekerja heboh ingin meminta salaman dan berswafoto bersama.

"Sejak saya menjadi Gubernur saya suka anak-anak dan memberi mainan ke mereka. Dan ternyata ada pabrik mainan besar di sini," ujar Ganjar Pranowo.

Pabrik yang dirintis oleh warga lokal sejak 2006 itu dinilai Ganjar sangat inspiratif. Apalagi pabrik mainan dirintis hanya dengan dua orang pekerja dan kemudian berkembang dengan desain-desain baru.

"Ini sangat menarik karena didesain oleh orang-orang lulusan SMK. Dan inovasinya luar biasa dari mainan anak, sepatu, sampai rekayasa mesin," tuturnya.

Tak lupa Ganjar Pranowo saat mengunjungi PT Jaya Setia Plastik, melihat hasil mainan yang diproduksi dan dipajang. Saat melihat mainan anak sontak pasangan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 ini terkejut menemukan miniatur bus bergambar dirinya.