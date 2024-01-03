Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Jabarkan 3 Isu Krusial Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Gery Ngamel , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |00:30 WIB
Ganjar Jabarkan 3 Isu Krusial Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
Ganjar Pranowo (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

DEMAK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjabarkan secara rinci 3 isu krusial menyangkut sistem pertahanan dan keamanan (Hankam) negara.

Ganjar mengungkapkan, banyak sekali isu Hankam yang harus diulas. Namun, ia memprioritaskan pada 3 masalah krusial yang harus menjadi perhatian dan dibenahi. Ketiga persoalan itu adalah Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista), Industri Pertahanan Nasional, dan Perbatasan.

“Kalau berbicara Alutsista, kebutuhan dasar Matra Darat, Laut, dan Udara harus disiapkan secara sungguh-sungguh. Dan, kita harus tanya kepada penggunanya, jangan sampai penggunanya tidak siap,” kata Ganjar disela kunjungan ke Demak, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Ia menyatakan, kebijakan ke depan harus berdasarkan pada kebutuhan dasar Alutsista, yang harus terpenuhi untuk Matra Laut, Darat, dan Udara. Selain kebutuhan dasar, transisi Alutsista juga harus diperhatikan agar peralatan yang digunakan teknologinya tidak ketinggalan zaman.

"Terkait transisi Alutsista, jangan sampai peralatan yang dipakai sudah kelamaan produksinya. Karena Alutsista semakin hari semakin modern," jelas Ganjar.

Ganjar juga menjelaskan tentang industri pertahanan nasional. Ia mengungkapkan, sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan industri pertahanan di dalam negeri. Sejumlah produk buatan dalam negeri, jelas dia, sudah diakui dan diekspor ke negara lain.

PT Pindad (Persero) telah memproduksi Harimau Medium Tank Kanon 105 mm, kendaraan tempur Maung, dan Anoa 3, serta persenjataan canggih seperti Senapan Serbu SS3, Senapan Serbu SS2 subsonic 5,56mm, sub machine gun PM3, dan Pistol G2 Premium.

Produk-produk buatan Pindad selain digunakan di dalam negeri, juga diekspor ke luar negeri.

“Industri pertahanan sebenarnya kita punya kemampuan dan bisa ditingkatkan. Misalnya, kebutuhan di dalam negeri tinggi, akan lebih baik dipenuhi dari produksi di dalam negeri," kata Ganjar.

Lebih lanjut dikatakan, terkait wilayah perbatasan, Pemerintah Indonesia wajib mengedepankan sistem pertahanan dan keamanan, karena kawasan itu berperan sebagai garda terdepan negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement