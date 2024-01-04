Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang Wanita Tusuk 4 Orang di Stasiun Akihabara Tokyo, Motif Belum Diketahui

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:03 WIB
Seorang Wanita Tusuk 4 Orang di Stasiun Akihabara Tokyo, Motif Belum Diketahui
Ilustrasi.
A
A
A

TOKYO – Polisi Jepang menangkap seorang wanita yang melakukan penikaman di dalam kereta di Stasiun Akihabara, Tokyo. Serangan pada Rabu, (3/1/2024) itu dilaporkan menyebabkan setidaknya empat orang terluka.

Serangan tersebut secara tidak langsung dikonfirmasi oleh operator kereta api, East Japan Railway Company, yang menyatakan di X bahwa lalu lintas di jalur tersebut telah dihentikan karena “masalah di kereta.” Akihabara terletak di jalur lingkar Yamanote, salah satu jalur transportasi umum tersibuk di ibu kota Jepang.

Rekaman yang belum diverifikasi dan beredar online menunjukkan petugas polisi menahan tersangka dan membawanya turun dari kereta. Diwartakan RT, tingkat keparahan luka yang dialami para korban masih belum diketahui dan belum jelas apa sebenarnya penyebab serangan pisau tersebut.

Kereta metro Tokyo kadang-kadang menjadi tempat terjadinya aksi penikaman dan tindakan kekerasan acak lainnya. Musim panas lalu, seorang pria berusia 26 tahun dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena mengamuk di malam Halloween pada 2021, ketika dia menyerang penumpang dan membakar kereta yang penuh sesak sambil berpakaian seperti 'The Joker', musuh bebuyutan Batman. Penyerang mengklaim bahwa amukan itu adalah bagian dari rencana pembunuhan-bunuh diri, karena ia berencana untuk dijatuhi hukuman mati atas tindakannya.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tokyo Penusukan Jepang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement