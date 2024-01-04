Seorang Wanita Tusuk 4 Orang di Stasiun Akihabara Tokyo, Motif Belum Diketahui

TOKYO – Polisi Jepang menangkap seorang wanita yang melakukan penikaman di dalam kereta di Stasiun Akihabara, Tokyo. Serangan pada Rabu, (3/1/2024) itu dilaporkan menyebabkan setidaknya empat orang terluka.

Serangan tersebut secara tidak langsung dikonfirmasi oleh operator kereta api, East Japan Railway Company, yang menyatakan di X bahwa lalu lintas di jalur tersebut telah dihentikan karena “masalah di kereta.” Akihabara terletak di jalur lingkar Yamanote, salah satu jalur transportasi umum tersibuk di ibu kota Jepang.

Rekaman yang belum diverifikasi dan beredar online menunjukkan petugas polisi menahan tersangka dan membawanya turun dari kereta. Diwartakan RT, tingkat keparahan luka yang dialami para korban masih belum diketahui dan belum jelas apa sebenarnya penyebab serangan pisau tersebut.

Kereta metro Tokyo kadang-kadang menjadi tempat terjadinya aksi penikaman dan tindakan kekerasan acak lainnya. Musim panas lalu, seorang pria berusia 26 tahun dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena mengamuk di malam Halloween pada 2021, ketika dia menyerang penumpang dan membakar kereta yang penuh sesak sambil berpakaian seperti 'The Joker', musuh bebuyutan Batman. Penyerang mengklaim bahwa amukan itu adalah bagian dari rencana pembunuhan-bunuh diri, karena ia berencana untuk dijatuhi hukuman mati atas tindakannya.

(Rahman Asmardika)