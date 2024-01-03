Korban Jiwa Bertambah, Gempa Hari Tahun Baru Jepang Tewaskan Setidaknya 62 Orang

TOKYO - Para petugas pencarian dan penyelamatan di Jepang berpacu dengan waktu untuk menemukan penyintas dari gempa bumi kuat pada Tahun Baru yang mengguncang pesisir negara itu dan menewaskan setidaknya 62 orang.

Sebagian besar kerusakan akibat gempa magnitudo (M) 7,6 pada Senin, (1/1/2024) lalu itu terjadi di prefektur Ishikawa di Pulau Honshu. Sejumlah rumah dan bangunan hancur atau rusak berat dan sejumlah orang terperangkap di bawah reruntuhan.

Dilansir dari VOA Indonesia, cuaca buruk mempersulit upaya penyelamatan. Menurut prakiraan cuaca, hujan lebat turun sepanjang Rabu, (3/1/2024) sehingga menimbulkan kekhawatiran akan tanah longsor di daerah-daerah yang dilanda gempa bumi.

Gempa itu menghancurkan jalan-jalan dan menimbulkan keretakan di landasan pacu di sedikitnya satu bandara regional, mempersulit para pejabat untuk menilai kerusakan.

Kerusakan terparah di Ishikawa terjadi di kota pelabuhan Wajima, yang terkenal dengan pasar paginya serta barang-barang kerajinan vernis dan kerajinan tradisional lainnya. Para petugas bekerja berjam-jam pada Senin malam untuk memadamkan kebakaran hebat yang menghancurkan banyak bangunan.

Gempa itu memicu gelombang tsunami setinggi satu meter lebih yang menyapu seluruh kawasan, menghanyutkan mobil-mobil dan rumah-rumah ke laut dan menenggelamkan perahu-perahu nelayan.