Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kasus Infeksi Bakteri Berbahaya di Jepang Melonjak Pecahkan Rekor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |21:02 WIB
Kasus Infeksi Bakteri Berbahaya di Jepang Melonjak Pecahkan Rekor
Kasus infeksi bakteri berbahaya di Jepang melonjak pecahkan rekor. (Guardian)
A
A
A

PARA ahli memperingatkan infeksi bakteri yang jarang, tapi berbahaya menyebar memecahkan rekor tertinggi di Jepang. Sementara para pejabat masih kesulitan mengidentifikasi penyebabnya.

Jumlah kasus pada 2024 diperkirakan melampaui angka rekor tahun lalu. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa bentuk penyakit streptokokus grup A yang paling parah dan berpotensi mematikan yakni sindrom syok toksik streptokokus (STSS) akan terus menyebar. Hal itu setelah adanya virus yang sangat berbahaya. Strain yang mematikan dan menular dikonfirmasi di Jepang.

“Masih banyak faktor yang tidak diketahui mengenai mekanisme di balik bentuk streptokokus fulminan (parah dan tiba-tiba). Kami belum berada pada tahap untuk menjelaskannya,” kata nstitut Penyakit Menular Nasional (NIID), melansir Guardian, Sabtu (16/3/2024).

Angka sementara yang dikeluarkan NIID, terdapat 941 kasus STSS dilaporkan tahun lalu. Sejak awal 2024, 378 kasus telah tercatat. Infeksi teridentifikasi di semua prefektur, kecuali dua dari 47 prefektur di Jepang.

Meskipun orang lanjut usia dianggap berisiko lebih besar, jenis virus grup A menyebabkan lebih banyak kematian di antara pasien berusia di bawah 50 tahun, menurut NIID.

Dari 65 orang berusia di bawah 50 tahun yang didiagnosis STSS antara Juli dan Desember 2023, sekitar sepertiganya atau 21 orang meninggal, menurut lapor surat kabar Asahi Shimbun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/18/3105298/seorang_wni_di_isesaki_jepang_tewas_dibunuh-rc7o_large.jpg
WNI di Jepang Tewas Dibunuh, 11 Warga Indonesia Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/18/2971959/terdampak-krisis-populasi-penyelenggaraan-festival-pria-telanjang-jepang-berakhir-tahun-ini-JNBMUmC0l8.jpg
Terdampak Krisis Populasi, Penyelenggaraan Festival "Pria Telanjang" Jepang Berakhir Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/18/2949099/korban-jiwa-bertambah-gempa-hari-tahun-baru-jepang-tewaskan-setidaknya-62-orang-6wFvZ8StG3.jpg
Korban Jiwa Bertambah, Gempa Hari Tahun Baru Jepang Tewaskan Setidaknya 62 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/18/2874549/pm-jepang-santap-ikan-fukushima-untuk-buktikan-air-limbah-radioaktif-tak-berbahaya-IGTV3LJpNk.jpg
PM Jepang Santap Ikan Fukushima untuk Buktikan Air Limbah Radioaktif Tak Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/18/2872788/lepaskan-air-radioaktif-ke-pasifik-jepang-dibanjiri-telepon-gangguan-dari-china-eE4bLfNrXV.jpg
Lepaskan Air Radioaktif ke Pasifik, Jepang Dibanjiri Telepon Gangguan dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/18/2864562/topan-lan-mendarat-di-jepang-ratusan-penerbangan-dibatalkan-dan-layanan-kereta-dihentikan-rTespZUUxy.jpg
Topan Lan Mendarat di Jepang, Ratusan Penerbangan Dibatalkan dan Layanan Kereta Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement