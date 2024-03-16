Kasus Infeksi Bakteri Berbahaya di Jepang Melonjak Pecahkan Rekor

PARA ahli memperingatkan infeksi bakteri yang jarang, tapi berbahaya menyebar memecahkan rekor tertinggi di Jepang. Sementara para pejabat masih kesulitan mengidentifikasi penyebabnya.

Jumlah kasus pada 2024 diperkirakan melampaui angka rekor tahun lalu. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa bentuk penyakit streptokokus grup A yang paling parah dan berpotensi mematikan yakni sindrom syok toksik streptokokus (STSS) akan terus menyebar. Hal itu setelah adanya virus yang sangat berbahaya. Strain yang mematikan dan menular dikonfirmasi di Jepang.

“Masih banyak faktor yang tidak diketahui mengenai mekanisme di balik bentuk streptokokus fulminan (parah dan tiba-tiba). Kami belum berada pada tahap untuk menjelaskannya,” kata nstitut Penyakit Menular Nasional (NIID), melansir Guardian, Sabtu (16/3/2024).

Angka sementara yang dikeluarkan NIID, terdapat 941 kasus STSS dilaporkan tahun lalu. Sejak awal 2024, 378 kasus telah tercatat. Infeksi teridentifikasi di semua prefektur, kecuali dua dari 47 prefektur di Jepang.

Meskipun orang lanjut usia dianggap berisiko lebih besar, jenis virus grup A menyebabkan lebih banyak kematian di antara pasien berusia di bawah 50 tahun, menurut NIID.

Dari 65 orang berusia di bawah 50 tahun yang didiagnosis STSS antara Juli dan Desember 2023, sekitar sepertiganya atau 21 orang meninggal, menurut lapor surat kabar Asahi Shimbun.