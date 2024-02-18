Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terdampak Krisis Populasi, Penyelenggaraan Festival "Pria Telanjang" Jepang Berakhir Tahun Ini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |19:14 WIB
Terdampak Krisis Populasi, Penyelenggaraan Festival
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

TOKYO – Festival “pria telanjang” Jepang yang menarik ratusan peserta dan ribuan wisatawan setiap tahunnya, tidak akan lagi diadakan. Ini disebabkan krisis populasi di Jepang, yang menyebabkan penyelenggaraan festival berusia ribuan tahun itu menjadi beban berat bagi warga lokal yang semakin menua.

Ritual tahunan, yang menampilkan ratusan pria telanjang berebut sekantong jimat kayu, sambil menyanyikan "jasso, joyasa" (yang berarti "kejahatan, lenyaplah") di hutan dekat Kuil Kokuseki, wilayah Iwate, Jepang utara itu tidak akan lagi diselenggarakan.

Penyelenggaraan acara tersebut, yang menarik ratusan peserta dan ribuan wisatawan setiap tahunnya, telah menjadi beban berat bagi penduduk lanjut usia setempat, yang merasa kesulitan untuk mengikuti ketatnya ritual tersebut.

Toshiaki Kikuchi, seorang warga setempat yang mengaku memiliki jimat tersebut dan membantu menyelenggarakan festival tersebut selama bertahun-tahun, mengatakan dia berharap ritual tersebut akan kembali terjadi di masa depan.

“Meski dalam format berbeda, saya berharap tradisi ini tetap dipertahankan,” ujarnya usai festival, sebagaimana dilansir AFP.

“Ada banyak hal yang dapat Anda hargai hanya jika Anda ambil bagian.”

Banyak peserta dan pengunjung menyuarakan kesedihan dan pengertian atas berakhirnya festival.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/18/3105298/seorang_wni_di_isesaki_jepang_tewas_dibunuh-rc7o_large.jpg
WNI di Jepang Tewas Dibunuh, 11 Warga Indonesia Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/18/2984156/kasus-infeksi-bakteri-berbahaya-di-jepang-melonjak-pecahkan-rekor-BoxSwjxxPz.jpg
Kasus Infeksi Bakteri Berbahaya di Jepang Melonjak Pecahkan Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/18/2949099/korban-jiwa-bertambah-gempa-hari-tahun-baru-jepang-tewaskan-setidaknya-62-orang-6wFvZ8StG3.jpg
Korban Jiwa Bertambah, Gempa Hari Tahun Baru Jepang Tewaskan Setidaknya 62 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/18/2874549/pm-jepang-santap-ikan-fukushima-untuk-buktikan-air-limbah-radioaktif-tak-berbahaya-IGTV3LJpNk.jpg
PM Jepang Santap Ikan Fukushima untuk Buktikan Air Limbah Radioaktif Tak Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/18/2872788/lepaskan-air-radioaktif-ke-pasifik-jepang-dibanjiri-telepon-gangguan-dari-china-eE4bLfNrXV.jpg
Lepaskan Air Radioaktif ke Pasifik, Jepang Dibanjiri Telepon Gangguan dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/18/2864562/topan-lan-mendarat-di-jepang-ratusan-penerbangan-dibatalkan-dan-layanan-kereta-dihentikan-rTespZUUxy.jpg
Topan Lan Mendarat di Jepang, Ratusan Penerbangan Dibatalkan dan Layanan Kereta Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement