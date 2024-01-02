BREAKING NEWS: Pesawat Japan Airlines Membawa 379 Penumpang Terbakar Setelah Tabrakan di Bandara Haneda

Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dari pesawat Japan Airlines yang bertabrakan di Bandara Haneda, Jepang, 2 Januari 2024. (Foto: Reuters)

TOKYO – Pesawat Japan Airlines terbakar hebat setelah bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai di Bandara Haneda, Tokyo Jepang pada Selasa, (2/1/2023). Seluruh 379 penumpang dan awak pesawat tersebut dilaporkan berhasil menyelamatkan diri.

Namun, lima dari enam awak pesawat penjaga pantai belum ditemukan, sementara kaptennya melarikan diri, kata juru bicara Penjaga Pantai sebagaimana dilansir Reuters.

Tayangan langsung di lembaga penyiaran publik NHK menunjukkan pesawat Japan Airlines Airbus A350 terbakar saat tergelincir di landasan setelah mendarat. Api kemudian dapat dipadamkan meskipun ada upaya keras dari kru penyelamat untuk mengendalikan api.

Ajaibnya, seluruh 367 penumpang dan 12 awak kapal berhasil dievakuasi.

Rekaman dan gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan para penumpang berteriak di dalam kabin yang dipenuhi asap dan berlari melintasi aspal menjauhi kobaran api.

Penjaga Pantai mengatakan tabrakan itu melibatkan salah satu pesawatnya yang sedang menuju ke bandara Niigata di pantai barat Jepang untuk mengirimkan bantuan kepada mereka yang terjebak dalam gempa bumi dahsyat yang melanda pada Hari Tahun Baru, menewaskan setidaknya 48 orang.