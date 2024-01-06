Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Tukang Pijat Mutilasi Warga, Kepala Korban Ditanam di Pinggir Kali

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |05:04 WIB
5 Fakta Tukang Pijat Mutilasi Warga, Kepala Korban Ditanam di Pinggir Kali
Lokasi pembunuhan disertai mutilasi di Malang, Jawa Timur (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

JAKARTA – Pembunuhan disertai mutilasi kembali terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Raya Sawojajar Gang 13 A RT 1 RW 3 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Berikut fakta-faktanya:

1. Pelaku Diduga Penghuni Kos

Informasi dihimpun Okezone, peristiwa dugaan pembunuhan ini terjadi di rumah kos Nomor 12 Gang 13 A. Terlihat di rumah kos pada Jumat sore 5 Januari 2024 terdapat garis polisi yang terpasang di depan pintu. Garis polisi itu terpasang menyilang di depan rumah.

Pemilik rumah kos, Muhamad Irianto membenarkan informasi adanya dugaan peristiwa pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan penghuni kosnya. Menurutnya, terduga tersangka bernama Abdul Rahman.

2. Terduga Pelaku Tinggal Bersama Istrinya

Menurut pemilik rumah kos, Muhamad Irianto, terduga pelaku Abdul Rahman tinggal di rumah kos tersebut sudah lima tahun. Ia tinggal bersama istrinya.

3. Terduga Pelaku Profesinya Tukang Pijat

 

Terduga pelaku Abdul Rahman diketahui berprofesi sebagai tukang pijat. Terduga pelaku, menurut pengakuan Irianto, sudah dibawa aparat kepolisian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168462/viral-wUS6_large.jpg
Ini Tampang dan Motif Alvi Maulana, Pelaku Bengis yang Mutilasi Pacarnya hingga 65 Bagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168161/pembunuhan-xCFf_large.jpg
Puluhan Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Lereng Gunung Welirang, Diduga Korban Mutilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/340/3156835/pembunuhan-c7mR_large.jpg
Sadis! Wanita Cantik Mutilasi Suami di Tengah Hutan, Takut Hidup Kembali Kepala Korban Dipenggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/340/3149724/pembunuhan-PlUD_large.jpg
Jejak Darah Wanita Cantik Korban Mutilasi di Padang Pariaman Dikirim ke RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148627/update_kasus_mutilasi_perempuan_cantik_jadi_10_bagian_motifnya_utang_piutang-9mKf_large.jpeg
Update Kasus Mutilasi Perempuan Cantik Jadi 10 Bagian, Motif Utang Piutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113514/viral-fSVz_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Mayat Pria Tanpa Kepala dan Tak Berbusana di Jombang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement