Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Pasar Sembako Murah di Takalar, Relawan Ganjar-Mahfud Ringankan Beban Warga

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |17:40 WIB
Gelar Pasar Sembako Murah di Takalar, Relawan Ganjar-Mahfud Ringankan Beban Warga
Relawan Ganjar-Mahfud gelar pasar murah sembako (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

TALAKAR - Relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Gerakan Panrannuangku (GP) Takalar terus terjun ke masyarakat untuk meringankan kebutuhan sembako yang harganya kian melambung.

Karena itu, loyalis pasangan calon nomor urut 3 tersebut menggelar pasar sembako murah di Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (6/1/2024).

Dalam keterangan yang diterima, Koordinator Wilayah Gerakan Panrannuangku Takalar Ichsan Ariansyah Muchtar menyatakan pihaknya terus berbaur dengan ratusan masyarakat di wilayah ini dengan meringankan kebutuhan sembako.

"Kami langsung berbaur dengan masyarakat, memudahkan akses sembako kepada masyarakat bahwa sembako dapat diperoleh secara murah," ujarnya.

Ichsan menuturkan, saat ini harga kebutuhan sembako seperti minyak, beras, gula, semakin sulit dijangkau masyarakat menengah ke bawah.

"Hari ini, kami berjualan minyak, gula, mi, dan beberapa bahan pokok. Kami dari relawan berniat mendistribusikan ke masyarakat dengan harga terjangkau. Contoh di pasaran, harga minyak bisa sampai Rp17 ribu. Kami menjualnya dengan harga Rp10 ribu," katanya.

Pasar sembako murah ini menunjukkan bahwa pasangan calon Ganjar-Mahfud melalui relawannya sangat dekat dan peduli dengan masyarakat, khususnya prasejahtera.

"Jadi, kegiatan ini sekaligus kami menyosialisasikan sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud kepada masyarakat. Adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Sampai urusan dapur saja, relawan ini turut andil," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement