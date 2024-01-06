Gelar Pasar Sembako Murah di Takalar, Relawan Ganjar-Mahfud Ringankan Beban Warga

TALAKAR - Relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Gerakan Panrannuangku (GP) Takalar terus terjun ke masyarakat untuk meringankan kebutuhan sembako yang harganya kian melambung.

Karena itu, loyalis pasangan calon nomor urut 3 tersebut menggelar pasar sembako murah di Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (6/1/2024).

Dalam keterangan yang diterima, Koordinator Wilayah Gerakan Panrannuangku Takalar Ichsan Ariansyah Muchtar menyatakan pihaknya terus berbaur dengan ratusan masyarakat di wilayah ini dengan meringankan kebutuhan sembako.

"Kami langsung berbaur dengan masyarakat, memudahkan akses sembako kepada masyarakat bahwa sembako dapat diperoleh secara murah," ujarnya.

Ichsan menuturkan, saat ini harga kebutuhan sembako seperti minyak, beras, gula, semakin sulit dijangkau masyarakat menengah ke bawah.

"Hari ini, kami berjualan minyak, gula, mi, dan beberapa bahan pokok. Kami dari relawan berniat mendistribusikan ke masyarakat dengan harga terjangkau. Contoh di pasaran, harga minyak bisa sampai Rp17 ribu. Kami menjualnya dengan harga Rp10 ribu," katanya.

Pasar sembako murah ini menunjukkan bahwa pasangan calon Ganjar-Mahfud melalui relawannya sangat dekat dan peduli dengan masyarakat, khususnya prasejahtera.

"Jadi, kegiatan ini sekaligus kami menyosialisasikan sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud kepada masyarakat. Adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Sampai urusan dapur saja, relawan ini turut andil," ujarnya.