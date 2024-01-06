Kembangkan UMKM ke Mancanegara, Emak-Emak di Jatim Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

MALANG - Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Ganjar Creasi (GCreasi) menggelar pelatihan pemasaran dan packaging produk UMKM, di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).

Hal ini sebagai bentuk menguatkan dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pilpres 2024. Ganjar-Mahfud juga dinilai dapat membawa produk UMKM ke mancanegara melalui pelatihan yang diadakan

Perwakilan Koordinator Ganjar Creasi Jatim Anwar Sidiq mengatakan pelatihan ini dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM Kota Malang agar berinovasi. Sehingga, dapat mengenalkan produk lokal ke internasional.

"Masyarakat dibimbing mengenai pemasaran, pembuatan produk dari bahan hasil olahan pertanian organik, dan cara menarik konsumen dengan packaging. Disampaikan juga terkait bagaimana cara memasarkan produk untuk bisa sampai ekspor ke luar negeri," ujar Anwar.

Dia meyakini, Ganjar-Mahfud dapat memajukan UMKM melalui program-programnya. Ia optimis paslon nomor urut tiga terpilih menjadi presiden di 2024.

"Masyarakat sangat mendukung dengan program-program ini dan mendukung Ganjar-Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024," ujar Anwar.