HOME NEWS YOGYA

Motoran Malam-Malam Bawa Sajam, 3 Pemuda Ditangkap

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |01:01 WIB
Motoran Malam-Malam Bawa Sajam, 3 Pemuda Ditangkap
Motoran malam-malam bawa sajam, 3 pemuda ditangkap. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

SLEMAN - Tiga pemuda ditangkap lantaran kedapatan membawa senjata tajam (sajam). Mereka ditangkap petugas patroli Polsek Berbah saat sedang melintas di Jalan Wonosari, Km 9, Dusun Gandu, Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman.

Kasi Humas Polres Sleman, Iptu N Lindawati Wulansari mengatakan, ketiga remaja tersebut adalah AS (16) pelajar asal Piyungan, Bantul, AS (19) warga Banguntapan, Bantul dan AA (16) pelajar asal Pleret, Bantul.

Mereka ditangkap pada Sabtu (6/1/2024) pukul 01.30 WIB. Linda menjelaskan, awalnya tiga anggota dari Polsek Berbah tengah patroli malam melintas di Jalan Wonosari Km 9.

Saat itu, mereka melihat ada dua pemotor yang melintas dan mencurigainya membawa senjata tajam.

"Kemudian kedua sepeda motor tersebut dihentikan kemudian diperiksa," ujarnya, Sabtu (6/1/2024).

