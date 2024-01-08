Hadiri Bazar Perindo, Liliana Tanoesoedibjo: Kami Peduli dengan Ibu-Ibu, Kita Berjuang Bersama

JAKARTA – Warga berbondong-bondong menghadiri kegiatan cek kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo ditemani sang suami, Hary Tanoesoedibjo beserta Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra.

Dalam sambutannya, Liliana mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi ibu-ibu. Khususnya bazar murah yang digelar di tengah melonjaknya harga bahan pokok.

"Kami peduli dengan ibu-ibu sekalian. Kami sangat peduli dengan kesehatan ibu-ibu, dengan bapak-bapak serta kesejahteraan ibu-bapak sekalian di sini," kata Liliana di lokasi.

Dalam kesempatan yang sama, caleg DPR RI dapil Jakarta II dari Partai Perindo itu menyatakan untuk mencapai kesejahteraan, perlu kerja sama antar semua pihak.