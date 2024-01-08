Antusias Hadiri Bazar Partai Perindo, Warga: Hary Tanoe dan Liliana Murah Senyum dan Berwibawa

JAKARTA - Warga Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, antusias menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah gratis Partai Perindo.

Kegiatan itu digelar di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Hasan, salah satu warga menyatakan sosok Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo merupakan sosok yang murah senyum dan berwibawa.

"Sosoknya itu baik, murah senyum, wibawa sama masyarakat," kata Hasan saat ditemui di lokasi.

Dalam kegiatan tersebut, ia menjadi salah satu dari penerima seribu paket sembako dalam bazar murah Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--.