Anang Iskandar ke Krian, Gelar Senam Bersama dan Bazar Murah

SIDOARJO - Selain menggelar temu seru dan silaturahmi dengan warga di Dusun Badas Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim dari Partai Perindo Komjen Pol (purn) Anang Iskandar juga menggelar senam bersama dan bazar murah untuk warga sekitar.

Acara tersebut berlangsung meriah dan dihadiri oleh ratusan warga.. Dalam kesempatan tersebut, Anang Iskandar memperkenalkan diri dan berbagai program dari Partai Perindo kepada warga.

"Tujuan kegiatan ini untuk mendekatkan diri ke masyarakat, karena itu, kita mendatangi sambang ke kampung ini," ujar Anang Iskandar.

Dalam acara itu, warga juga berkesempatan untuk membeli minyak goreng dengan harga terjangkau. Dalam kegiatan tebus murah ini, setiap warga hanya dikenakan biaya Rp5.000 per liter untuk minyak goreng yang saat ini harganya mencapai Rp16.000 per liter.

Acara temu seru dan silaturahmi ini mendapat apresiasi positif dari warga. Mereka mengaku senang bisa terlibat dalam kegiatan tersebut.

"Acaranya meriah ada senam bersama dan tembus minyak 5000/Liter. Acara ini banyak membantu warga sekali, bisa mendapatkan tubuh sehat bisa membeli sembako murah terutama," ujar Novita, salah seorang warga setempat.