Operasi Senyap Pasukan TNI Rebut Markas KKB, Sita Dokumen Rahasia hingga Senjata Api

JAKARTA – Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil merebut markas besar Kodap VIII/Soanggama pimpinan Undius Kogoya. TNI juga berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti dari lokasi yang dijadikan pusat perencanaan penyerangan oleh KKB Papua.

Dansatgas Media Koops Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono mengungkapkan, pihaknya berhasil mengamankan dokumen rahasia milik KKB. Namun dia tidak menjelaskan isi dokumen tersebut.

"(Mengamankan barang bukti) Dokumen organisasi OPM, atribut bintang kejora, peralatan komunikasi, serta berbagai perlengkapan lapangan milik kelompok separatis," ujar Letkol Iwan dalam keterangannya yang diterima Okezone, Kamis (16/10/2025).

Pihaknya juga mengamankan 1 pucuk senjata api dan 4 senapan angin termasuk munisi berbagai kaliber. Satu alat bidik Simons dan 1 teropong Newcon juga berhasil diamankan.

"Satu pucuk senjata api rakitan dan 4 senapan angin, munisi berbagai kaliber, 1 alat bidik Simons, 1 teropong Newcon," ujar Iwan.