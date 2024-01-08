Dukung Program Insentif Guru Ngaji, Warga Lombok Doakan Ganjar-Mahfud Terpilih

LOMBOK - Relawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan zikir dan doa bersama anak yatim dan duafa di Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Himpunan Santri Nusantara (Hisnu) yang juga merupakan bagian dari relawan Ganjar-Mahfud NTB.

Berkumpul dalam satu aula besar, warga tampak khusyuk mendoakan pasangan Ganjar-Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden.

Relawan Ganjar-Mahfud NTB sekaligus koordinator wilayah Hisnu NTB, Muhammad Ali Hidayat mengaku kegiatan tersebut dilakukan karena kesukaan mereka pada figur dan program yang dicanangkan oleh Ganjar-Mahfud.

Salah satu program tersebut ialah penggajian pada guru ngaji. Menurutnya, program tersebut sangat cocok diterapkan di Lombok yang juga memiliki julukan Pulau Seribu Masjid.

"Ini jadi magnet. Lombok ini (pulau) seribu masjid. Lombok ini gudang ilmu, pondok pesantren dari yang kecil sampai yang besar ada di sini. Inilah program paling tepat Pak Ganjar untuk guru-guru ngaji yang selama ini kurang diperhatikan," ujar Ali, Senin (8/1/2024).

"Insyaallah Pak Ganjar-Mahfud akan menggaji guru-guru ngaji, ustaz-ustaz, penjaga musala dan masjid, gur-guru madrasah, insyaallah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar akan digaji dengan layak. Indonesia lebih sejahtera," sambungnya.