Gunung Merapi Kembali Luncurkan Awan Panas, Masyarakat Mohon Jauhi Daerah Bahaya!

YOGYAKARTA - Gunung Merapi kembali meluncurkan dua kali awan panas sepanjang, Senin (8/1/2024) sore. Hujan masih terjadi di puncak Gunung Merapi sehingga warga selain diminta mewaspadai awan panas juga lahar dingin dari puncak Gunung Merapi.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebut Awan Panas Guguran di Gunung Merapi pertama terjadi pada pukul 14.09 WIB dengan Amplitudo max 22 mm, durasi 124.36 detik, jarak luncur 1100 meter arah Kali Bebeng.

"Angin ke arah Timur. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan," tulis akun BPPTKG.

