INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Jemaat Kristiani: Hary Tanoe Sosok yang Cinta Bangsa dan Negara

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:15 WIB
Jemaat Kristiani: Hary Tanoe Sosok yang Cinta Bangsa dan Negara
Perayaan Natal Bamagnas. (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu jemaat yang hadir dalam ibadah dan perayaan Natal bersama Badan musyawarah antar gereja nasional (Bamagnas) DKI Jakarta, Banten, Depok, Bekasi dan Yayasan Simrs Khanza Indomesia (Yaski), Erson Panggabean mengatakan sosok Hary Tanoesoedibjo (HT) adalah seorang yang cinta Tuhan, bangsa dan negara.

"Bapak Hary Tanoe seorang yang cinta Tuhan, cinta bangsa dan negara, tanpa memandang suku RAS, jadi dalam momen Natal ini, Bamagnas luar biasa karena Bapak Hary Tanoe sebagai dewan pembina membawakan narasi bahwa kehadiran Yesus Kristus tidak memandang suku agama dan RAS," kata Esron di iNews Tower, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Esron mengatakan, sosok Ketua Umum Partai Perindo itu selalu mengedepankan kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara.

"Beliau juga sebagai pengusaha, Ketua Umum Perindo dan banyak hal yang dia kerjakan Alkitab mengatakan segala sesuatu yang dilakukan Bapak Hary Tanoe dalam hal ini dia sebagai orang pilihan Yesus Kristus," ucao Esron.

Halaman:
1 2
      
