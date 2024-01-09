Caleg Perindo Ratih Gunaevy Adakan Senam Sehat di Sumedang

SUMEDANG - Wakil Ketua Kartini Perindo Ratih Purnamasari Gunaevy yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar IX (Sumedang, Majalengka,Subang), didampingi Caleg DPRD Sumedang Dapil 3 melakukan kegiatan senam sehat di Tugu Tembakau, Desa Mekarwangi, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (9/1/2024). Desa tersebut merupakan desa penghasil tembakau terbaik.

Peserta senam sehat tersebut merupakan ibu-ibu dan mahasiswa yang sedang melakukan KKN. Kegiatan tersebut merupakan bentuk rangkaian mensosialisasikan Perindo agar lebih dikenal masyarakat luas.

Ratih mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya mensosialisasikan program-program partai.

“Untuk itu diharapkan Partai Perindo lebih dikenal oleh masyarakat,” ucapnya.

Ratih juga mengaku senang melihat antusiasme ibu-ibu yang ikut melakukan senam sehat sekaligus memberikan sedikit hiburan berupa doorprize.

