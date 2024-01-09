Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Benar Rohingya Sengaja Dibawa ke Aceh oleh UNHCR?

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:42 WIB
Apakah Benar Rohingya Sengaja Dibawa ke Aceh oleh UNHCR?
Apakah benar Rohingya sengaja dibawa ke Aceh oleh UNHCR? (Foto: Reuters)
JAKARTA - Sejak awal Desember 2023, kedatangan orang Rohingya ke Indonesia terkhusus Aceh ramai diperbincangan. Pro-kontra mulai bermunculan terkait kehadiran mereka.

Mengutip UNHCR, mereka memuji pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh atas dedikasi dan kemurahan hati terhadap Rohingya.

Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, Ann Maymann mengatakan bahwa pengungsi membutuhkan kebutuhan yang besar, serta pentingnya kerja sama dan tanggung jawab untuk membantu pengungsi Rohingya.

Sebagian besar menduga, kehadiran Rohingya di Indonesia ada keterlibatan dari pihak Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNHCR. Namun apakah benar demikian?

Melansir situs resmi Kominfo, netizen ramai membicarakan akun UNHCR Indonesia. Akun tersebut mengeluarkan suatu pernyataan terkait harapannya terhadap Indonesia yang mau menerima Rohingya. Berikut bunyi pernyataan tersebut:

Halaman: 1 2
1 2
      
