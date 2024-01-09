Advertisement
HOME NEWS JATENG

Silahturahmi ke Ponpes Al Ihya Ulumuddin Cilacap, Ganjar Salami Ibu-ibu Pengajian

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:59 WIB
Silahturahmi ke Ponpes Al Ihya Ulumuddin Cilacap, Ganjar Salami Ibu-ibu Pengajian
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: MPI/Carlos)
CILACAP - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo menyalami ibu-ibu yang sedang mendengarkan ceramah dalam silaturahmi ke Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, Ganjar Pranowo tiba di lokasi setelah mendarat dari Bandara Tunggul Wulung Pukul 10.20 WIB.

Ganjar tampak menggunakan peci, kemeja putih dan jaket berwarna hitam.

"Assalamualaikum," sapa Ganjar Pranowo saat melewati para ibu pengajian yang jumlahnya ratusan.

"Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab para ibu pengajian.

Sejumlah anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat juga tampak disalami oleh Ganjar Pranowo.

Setelahnya Ganjar Pranowo tempat masuk ke sebuah rumah yang berada di bagian tengah komplek Ponpes.

Halaman:
1 2
      
