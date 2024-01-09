Ratusan Santri Ponpes Al Ihya Ulumuddin Bakal Sambut Kedatangan Ganjar Pranowo

CILACAP - Ratusan Santri dan santriwati memadati Ponpes Al Ihya Ulumuddin di Jl. Kemerdekaan Timur No.16, Platar, Kesugihan Kidul, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa (9/1/2024).

Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo direncanakan akan hadir dalam acara Haul KH. Achmad Badawi Hanafi.

Tampak sejumlah santriwati terus berdatangan menggunakan berbagai kendaraan baik sepeda motor, angkot, hingga berjalan kaki dari tempat tinggal sekitar lokasi Ponpes.

Sejumlah petugas daerah seperti dari Banser, Pramuka, serta kepolisian tampak hadir di lokasi mengatur arus lalu lintas yang terpantau cukup padat.

Hingga berita ini dibuat Pukul 09.45 WIB, Ganjar Pranowo tampak belum hadir di lokasi kegiatan Haul di Ponpes tersebut. Ganjar direncanakan akan bersilahturahmi tanpa memberikan sambutan di lokasi tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (9/1/2024) pagi.

Kehadiran Ganjar Pranowo untuk melakukan safari politik Kampanye Pilpres 2024 yang akan difokuskan di dua wilayah yakni Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

(Awaludin)