Pulang ke Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Lanjut Safari Politik di Cilacap dan Banyumas

CILACAP - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kehadiran Ganjar Pranowo untuk melakukan safari politik Kampanye Pilpres 2024 yang akan difokuskan di dua wilayah yakni Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

Dalam kehadiran di Bandara Tunggul Wulung, Ganjar Pranowo disambut Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat.

BACA JUGA:

Ganjar Pranowo juga disambut sejumlah perwakilan partai politik koalisi pendukung Ganjar Pranowo - Mahfud MD seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).