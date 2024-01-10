Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pegadaian Syariah Gelar Writing dan Video Competition 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |22:11 WIB
Pegadaian Syariah Gelar Writing dan Video Competition 2024
Pegadaian Syariah gelar writing dan video competition 2024 (Foto:dok Pegadaian)
JAKARTA-PT Pegadaian menggelar Pegadaian Syariah Writing & Video Competition 2024 untuk menyediakan ruang atau wadah kreativitas bagi para jurnalis dan content creator, sekaligus meningkatkan awareness terhadap Pegadaian Syariah di masyarakat.

Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah mengatakan, untuk tahun ini Pegadaian Syariah mengambil tema “Hidup Berkah Bersama Pegadaian Syariah”.

“Kompetisi ini menjadi tools yang sangat tepat bagi Pegadaian Syariah agar produk-produknya dapat semakin dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya untuk meningkatkan awareness, namun kegiatan ini juga sebagai apresiasi terhadap karya-karya content creator dan jurnalis terbaik di Indonesia. Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan isu mengenai Pegadaian Syariah dan mengubahnya menjadi konten dan berita yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Elvi

Berikut syarat dan ketentuan mengikuti Pegadaian Syariah Writing & Video Competition 2024.

Video Competition:

1.Peserta mendaftar dan mengunggah karya melalui https://bit.ly/PegadaianSyariah_VideoCompetition

2.Karya yang diperlombakan wajib diunggah ke media sosial Instagram peserta dengan mencantumkan hashtag #Milad21thPegadaianSyariah #Berkah #Hidup Berkah Bersama Pegadaian Syariah tag/mention @pegadaiansyariahpusat dan 3 teman kamu untuk ikut lomba ini

3.Akun Instagram peserta tidak dalam mode private atau terkunci dan untuk mengaktifkan jumlah likes pada video karya yang telah diupload. Karya yang tidak dapat diakses selama penjurian akan didiskualifikasi

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
