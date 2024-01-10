Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Disambut Meriah Petani Bawang Brebes

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:37 WIB
Ganjar Pranowo Disambut Meriah Petani Bawang Brebes
Ganjar Pranowo disambut petani bawang (Foto: MPI)
A
A
A

 

BREBES - Ratusan petani bawang merah menyambut antusias rencana kehadiran Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo pada Rabu (10/1/2024).

Ganjar Pranowo direncanakan hadir di lokasi Pukul 15.00 WIB di Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi puluhan hingga ratusan petani sudah berkumpul di lokasi sejak Pukul 14.30 WIB.

Namun banyak juga petani yang masih melakukan aktivitas panen ataupun penanaman bawang merah di sejumlah petak lahan sawah.

Telusuri berita news lainnya
