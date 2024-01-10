Ganjar Pranowo Disambut Meriah Petani Bawang Brebes

BREBES - Ratusan petani bawang merah menyambut antusias rencana kehadiran Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo pada Rabu (10/1/2024).

Ganjar Pranowo direncanakan hadir di lokasi Pukul 15.00 WIB di Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi puluhan hingga ratusan petani sudah berkumpul di lokasi sejak Pukul 14.30 WIB.

Namun banyak juga petani yang masih melakukan aktivitas panen ataupun penanaman bawang merah di sejumlah petak lahan sawah.