Tiba di Desa Kertabesuki Brebes, Ganjar Langsung Lihat Petak Sawah

BREBES - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo langsung melihat petak sawah di Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/1/2024).

Tiba sekitar Pukul 15.45 WIB, Ganjar Pranowo langsung disambut meriah para buruh tani yang berada di sekitar lokasi. Ganjar Pranowo langsung melihat salah satu petak sawah yang ada di bagian tengah desa.

Kehadiran Ganjar Pranowo diikuti oleh anak-anak serta para buruh tani yang ingin melihat Ganjar Pranowo secara lebih dekat.