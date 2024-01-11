Ribuan Nelayan Brebes Sambut Kedatangan Ganjar

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo disambut ribuan nelayan menyambut kedatangannya di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Rabu (10/1/2024). Ribuan nelayan tumplek blek bahkan rela sudah menunggu Ganjar hingga berjam-jam.

Melihat mobil rombongan Ganjar, para warga dan nelayan berlarian merangsek untuk berebut salaman. Ganjar kemudian membuka kaca jendela mobilnya lalu membalas sapaan dan ajakan salaman itu.

Setibanya di lokasi, Ganjar langsung menghampiri nelayan yang sedang memperbaiki jala di atas kapalnya dan mendengar keluhan mereka. Setelah itu, Ganjar naik ke atas panggung dan menyapa ribuan nelayan yang sudah menunggunya.

"Tadi ada yang mengeluhkan soal kepastian sholat dan tangkapan ikannya tidak sebanding dengan modalnya," kata Ganjar usai acara.

Menurut Ganjar, keluhan dari para nelayan harus segera direspon pemerintah agar nelayan bisa sejahtera.

"Kita terus memberi perhatian kepada nelayan. Apa yang menjadi keluhan harus diatasi. Kemudahan mendapatkan solar, tangkapan sampai bagaimana sistem jualnya agar mereka tidak rugi," paparnya.