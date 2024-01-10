Didatangi Ganjar, Rumah Buruh Diserbu Warga

JAKARTA - Rumah seorang buruh yang berada di Desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Brebes mendadak ramai diserbu ribuan warga. Punya usut, ternyata itu dikarenakan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo singgah di rumah itu untuk makan malam bersama buruh, Rabu (10/1/2024).

Ganjar lagi-lagi menunjukkan sikap sederhana dan merakyat. Setelah bertemu dengan petani bawang merah, nelayan, dan relawan, ia singgah di rumah Beni Aryo, seorang aktivis buruh di Brebes.

Tak heran, jika mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mendapat sambutan luar biasa. Buruh dan warga membludak. Mereka tak henti histeris dan berteriak "hidup Pak Ganjar".

Salah satunya adalah Rio, seorang buruh yang menyebut bahwa Ganjar tidak segan langsung mau menemui para buruh untuk mendengarkan keluh kesah dan harapan dari mereka.

“Ya, dia datang untuk menyerap aspirasi, dari buruh-buruh kabupaten Brebes,“ kata Rio.

Rio pun menaruh harapan penuh kepada Ganjar saat menjadi Presiden nanti. Salah satunya bisa menaikan upah minimum kabupaten (UMK) Brebes.

"Karena kondisi sekarang untuk dikabupaten brebes UMK-nya kurang layak. Jadi minta bantu dengan Pak Ganjar siapa tau nanti 2024 menjadi presiden dan semoga UMK kabupaten brebes bisa dirubah, omnibus lawnya bisa diubah dan Kabupaten Brebes untuk buruhnya bisa sukses dan bisa hidup layak,” papar Rio.