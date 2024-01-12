Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Usai Salat Jumat, Mahfud MD dan Warga Pasuruan Ziarah ke Makam Habib Abdullah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:44 WIB
Usai Salat Jumat, Mahfud MD dan Warga Pasuruan Ziarah ke Makam Habib Abdullah
Mahfud MD berziarah ke makam Habib Abdullah (Foto: MPI)
A
A
A

PASURUAN - Di sela kegiatannya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (12/1/2023), calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyempatkan ziarah ke makam Habib Abdullah bin Ali Al Haddad.

Ziarah dilakukan Menkopolhukam bersama dengan warga selepas salat Jumat di Masjid An-Nur. Mahfud terlihat jalan bersama-sama dengan masyarakat berjalan bersama menuju kompleks.

“Yuk kita ziarah dulu, cari hikmahnya,” kata Mahfud kepada warga.

Tidak berapa lama, Mahfud yang mengenakan baju batik cokelat pun memasuki area makam. Lelaki asal madura itu pertama-tama menabur bunga di atas makam. Kemudian dirinya duduk di hadapan makam untuk memanjatkan doa. Mahfud terlihat sangat khusyuk berdoa sambil mengangkat kedua tangannya.

Setelah selesai berziarah, Mahfud MD menyempatkan menyapa para pendukungnya yang sudah berada di luar area pemakaman. Relawan Mahfud itu menunggu untuk bisa menyapa pasangan cawapres Ganjar Pranowo. Tentu sambutan hangat tersebut tidak diabaikan oleh Mahfud MD. Dirinya terlihat menyapa warga.

Tidak hanya itu saja, Mahfud malah mengajak pendukungnya untuk duduk sejenak di saung dekat area pemakaman. Di sana dirinya berbincang sejenak dengan masyarakat dan mendengarkan apresiasi mereka.

