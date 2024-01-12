Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Makan Malam Bersama di Atas Kapal Pinisi, Mahfud MD Ingatkan Pakai Rasionalitas dalam Memilih

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:00 WIB
Makan Malam Bersama di Atas Kapal Pinisi, Mahfud MD Ingatkan Pakai Rasionalitas dalam Memilih
Kampanye Mahfud MD di Makassar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, makan malam bersama di atas kapal Pinisi.Kegiatan ini dilakukan bersama kader dari partai pengusung di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/1/2024).

Saat berada di atas kapal Pinisi, Mahfud MD menikmati makanan khas Makassar bernama Barongko. Itu adalah pisang yang dipotong kecil-kecil, lalu diberi santan, kemudian dikukus sebelum dihidangkan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD memgingatkan kepada masyarakat untuk memilih menggunakn rasionalitas dan hati nurani. Ini untuk memastikan Pasangan Calon (Paslon) yang terpilih amanah.

"Saya dan Pak Ganjar resmi didukung oleh PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura, untuk pasangan capres-cawapres Pilpres 2024," kata Mahfud dalam sambutannya.

"Saudara sekalian sudah membaca berita tentang visi misi, tentang track record. Maka saya harap masyarakat menggunakan rasionalitas untuk menggunakan hati nurani," sambungnya.

Menurut Mahfud, dalam memilih pemimpin untuk Indonesia itu ada ukurannya. Oleh sebab itu, pria yang menjabat sebagai Menkopolhukam itu meminta masyarakat memilih menggunakan hati nurani.

Halaman:
1 2
      
