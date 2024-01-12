Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Siti Atikoh: Ganjar-Mahfud Akan Beri Insentif untuk Kader Posyandu

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:43 WIB
Siti Atikoh: Ganjar-Mahfud Akan Beri Insentif untuk Kader Posyandu
Siti Atikoh Supriyanti (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

PALEMBANG - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti safari politik ke Palembang. Siti Atikoh menyempatkan hadir untuk bertemu dengan 1.500 kader Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (12/1/2024).

Melalui kesempatan ini, Siti Atikoh menyampaikan terkait program kepedulian Ganjar -Mahfud untuk para kader posyandu ketika nantinya terpilih menjadi presiden.

"Ganjar-Mahfud itu sangat mengapresiasi perjuangan dari ibu-ibu yang ada di posyandu ini dari tim visi misi yang menyusun program itu Insya Allah kalau Ganjar-Mahfud mendapatkan amanah ini nanti akan ada insentif untuk kader posyandu," tutur Atikoh disambut riuh para kader.

Ibu dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu menegaskan, program ini dicanangkan Ganjar-Mahfud jika terpilih. Sebab negara harus hadir memberikan apresiasi kepada kader posyandu.

"Nanti akan diperjuangkan karena kita tahu ibu-ibu dan bapak-bapak yang sebagai kader posyandu itu lah garda terdepan untuk kesehatan masyarakat yang berkualitas," ucap Atikoh.

