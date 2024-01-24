Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Mahfud MD Hadiri Drama Musuh Bebuyutan Indonesia Kita di Yogyakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:37 WIB
Mahfud MD Hadiri Drama Musuh Bebuyutan Indonesia Kita di Yogyakarta
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

BANTUL - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD menghadiri pementasan Indonesia Kita 'Musuh Bebuyutan' di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta, pada Rabu (24/1/2024). Acara tersebut dipelopori oleh Butet Kartaredjasa, Agus Noor, dan Kayan Production.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, terlihat Mahfud tiba sekitar pukul 19.57 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian berwarna hijau seperti yang ia kenakan saat pengumuman Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres).

Mahfud tak sendirian hadir dalam acara tersebut, nampak sang istri, Zaizatun Nihayati, ikut mendampinginya menyaksikan acara tersebut. Kedua terlihat duduk di bangku, penonton secara berdampingan.

Ketika acara belum dimulai, momentum tersebut dimanfaatkan para penonton untuk mendatangi tempat Mahfud duduk. Mereka terlihat mengajak Mahfud berfoto bersama dan bersalaman.

Diketahui, pementasan ke-42 ini diharapkan bisa menjawab kerinduan penggemar Indonesia Kita di Yogyakarta sekaligus menjawab keingintahuan dan rasa penasaran publik budaya di Yogyakarta akan pertunjukan 'Musuh Bebuyutan' yang mendapatkan pemberitaan cukup hangat pada akhir tahun 2023.

Menandai pertunjukan Indonesia Kita yang ke-42 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia turut memberikan dukungannya terhadap lakon yang ditulis dan disutradarai oleh Agus Noor. Selain Butet Kartaredjasa yang akan tampil di atas panggung, “Musuh Bebuyutan” dimeriahkan sejumlah aktor dan aktris seperti Inaya Wahid, Oppie Andaresta, Cak Lontong, Akbar, Susilo Nugroho, Marwoto, dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/337/3021590/mahfud-md-jangan-bicara-indonesia-emas-jika-demokrasi-dan-hukum-tak-ditegakkan-seimbang-pESkzQ6rpE.jpg
Mahfud MD: Jangan Bicara Indonesia Emas Jika Demokrasi dan Hukum Tak Ditegakkan Seimbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015473/kritik-tapera-mahfud-md-hitungan-matematisnya-tak-masuk-akal-jPTwBqkxnT.jpg
Kritik Tapera, Mahfud MD: Hitungan Matematisnya Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011896/wacana-mengaktifkan-kembali-dpa-mahfud-md-terlalu-berlebihan-6uh4lHgg9Q.jpg
Wacana Mengaktifkan Kembali DPA, Mahfud MD: Terlalu Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005377/kalah-pilpres-mahfud-md-kita-tetap-berjuang-dari-berbagai-jalan-TW7nE6DR8Z.jpg
Kalah Pilpres, Mahfud MD: Kita Tetap Berjuang dari Berbagai Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/337/2958229/mahfud-md-sumber-daya-alam-jadi-sumber-sengketa-antara-rakyat-dan-pemerintah-nPG9E4S5a8.jpg
Mahfud MD: Sumber Daya Alam Jadi Sumber Sengketa Antara Rakyat dan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/337/2957508/bertemu-pgi-mahfud-md-ungkap-pentingnya-toleransi-dan-akseptasi-ciptakan-keadilan-SHZjj57cHi.jpg
Bertemu PGI, Mahfud MD Ungkap Pentingnya Toleransi dan Akseptasi Ciptakan Keadilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement