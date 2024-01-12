Advertisement
HOME NEWS JABAR

Fakta-Fakta Meninggalnya Anggota Brimob di Bendungan Cihamerang, Tubuhnya Seperti Ditarik ke Bawah Air

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |04:02 WIB
Fakta-Fakta Meninggalnya Anggota Brimob di Bendungan Cihamerang, Tubuhnya Seperti Ditarik ke Bawah Air
Ilustrasi
A
A
A

SEORANG anggota Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Barat, Aipda Hadiyanto meninggal dunia tenggelam di Bendungan Cihamerang, Sumedang, Jawa Barat pada Selasa 9 Januari 2024. Korban saat itu menyelam mencari titik jebolnya bendungan bekas disposal proyek Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) tersebut.

Berikut fakta-fakta di balik kejadian yang merenggut nyawa prajurit pelopor tersebut.

Bendungan Jebol

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan bahwa peristiwa itu bermula pada Senin 8 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, saluran lama di bawah Bendungan Cihamerang jebol imbas dari tebing tebing.

