Fakta-Fakta Meninggalnya Anggota Brimob di Bendungan Cihamerang, Tubuhnya Seperti Ditarik ke Bawah Air

SEORANG anggota Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Barat, Aipda Hadiyanto meninggal dunia tenggelam di Bendungan Cihamerang, Sumedang, Jawa Barat pada Selasa 9 Januari 2024. Korban saat itu menyelam mencari titik jebolnya bendungan bekas disposal proyek Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) tersebut.

Berikut fakta-fakta di balik kejadian yang merenggut nyawa prajurit pelopor tersebut.

Bendungan Jebol

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan bahwa peristiwa itu bermula pada Senin 8 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, saluran lama di bawah Bendungan Cihamerang jebol imbas dari tebing tebing.