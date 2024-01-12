Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pengendara Motor Tewas usai Terjatuh lalu Terlindas Angkot di Jalan Moch Toha Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |05:17 WIB
Pengendara Motor Tewas usai Terjatuh lalu Terlindas Angkot di Jalan Moch Toha Bandung
A
A
A

BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Kota Bandung, hari ini, Kamis (11/1/2023). Dykka Budiman Putra, pengendara motor tewas usai terjatuh dan kepalanya terlindas angkutan kota (angkot) di Jalan Moch Toha, Gang Bahrim, Kota Bandung, Kamis (11/1/2024) sore.

Detik-detik kecelakaan maut itu terjadi terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Dalam vidio CCTV yang beredar di media sosial (medsos) kondisi jalan di lokasi kejadian basah setelah diguyur hujan. Tiba-tiba pengendara motor hilang kendali masuk ke jalur berlawanan dan terjatuh.

Saat bersamaan, melaju angkot dari arah berlawanan. Benturan antara motor korban dengan angkot pun tam terhindarkan. Bahkan kepala korban terlindas roda depan dan belakang angkot. Pengamudi angkot yang menyadari kendaraannya melindas sesuatu labtas berhenti.

"Korban Dykka meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris, Kamis (11/1/2024).

Halaman:
1 2
      
