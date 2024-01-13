Advertisement
HOME NEWS JATIM

Usai Sambangi Nganjuk dan Jombang, Ganjar Dibuat Melek dengan Sate Kampret

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |10:15 WIB
Usai Sambangi Nganjuk dan Jombang, Ganjar Dibuat Melek dengan Sate Kampret
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
JOMBANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo kali ini mengunjungi warung Jula Juli Sate Kampret di Pasar Legi Jombang, Jawa Timur, Jumat 12 Junuari 2024.

Usai penat dan lelah karena seharian keliling Jawa Timur, Ganjar mengaku semangat dan energinya kembali pulih setelah pedasnya sate kampret yang dia makan sebelum pulang ke Surabaya.

Warung Jula Juli Sate Kampret yang ada di tengah pasar itu memang menjadi kuliner idola. Setiap malam, banyak pengunjung yang datang ke sana. Meski tempatnya sempit di tengah pasar, namun ketenaran sate kampret membuat banyak yang datang memburunya.

"Ini to yang namanya sate kampret. Kok dikasih nama sate kampret kenapa bu?," tanya Ganjar pada Sri Wahyuni, pemilik warung Sate Kampret.

"Ini karena dulu ibu saya itu buka warungnya setiap jam 11 malam pak. Makanya disebut sate kampret karena keluarnya malam. Tapi ini daging sapi kok pak, bukan kampret," ucap Sri.

Halaman: 1 2
1 2
      
