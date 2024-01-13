Ganjar Pranowo Ungkap Sosok di Balik Sukses Dirinya Jalani Debat soal Pertahanan

SURABAYA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan siapa saja para sosok yang membantu di belakangnya untuk menghadapi debat peserta pemilihan umum presiden (pilpres) beberapa waktu lalu soal pertahanan.

Sosok itu ia ungkapkan dalam sambutannya saat menghadiri deklarasi dukungan mantan aparatur sipil negara (ASN) di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Diketahui dalam deklarasi ini terdapat 23 pensiunan ASN yang merupakan mantan tentara dan polisi. Mereka, kata Ganjar, merupakan guru dan seniornya.

"Mereka-mereka inilah guru-guru saya, senior-senior saya, dibalik cerita Ganjar berdebat soal pertahanan keamanan Indonesia," kata Ganjar di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Diketahui, debat ketiga digelar pada Minggu (7/1/2023) di Jakarta Convention Center, Jakarta. Tema debat ketiga ialah Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, Hubungan Internasional, Globalisasi dan Politik Luar Negeri.

Ganjar lalu bercerita jika dirinya ialah anak pensiunan polisi. Menurut dia, jika ayahnya masih hidup, tentu akan bangga melihat anaknya dibantu oleh para jenderal.

"Kalau lah bapa saya hari ini masih hidup, mungkin beliau cukup bangga karena anaknya bisa duduk bersama dengan para jenderal. Sesuatu yang barang kali tidak pernah terpikirkan oleh bapak saya," ungkapnya.