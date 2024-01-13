Relawan Gelar Sembako Murah, Warga Deli Serdang: Insya Allah Pak Ganjar Jadi Presiden

DELI SERDANG - Dalam langkah proaktif mengatasi dampak kenaikan harga sembako, Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara (Sumut), turut andil dalam meredakan beban ekonomi melalui Berbagi Keberkahan, Tebus Murah bersama Majelis Taklim Al Barokah, di Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 12 Januari 2024.

Kegiatan ini bukan hanya menjadi solusi praktis bagi masyarakat Desa Sidodadi, terutama para petani, namun juga mencerminkan kepedulian terhadap situasi sulit yang dihadapi masyarakat.

Koordinator Daerah (Korda) Tuan Guru Sahabat Ganjar Kabupaten Deli Serdang, Adenan menjelaskan, bahwa kegiatan ini dirancang untuk masyarakat, terutama petani untuk memberikan akses terhadap kebutuhan pokok seperti minyak, gula, dan bahan pokok lainnya dengan harga yang lebih terjangkau.

"Kita ingin berbagi dengan masyarakat terurama para petani, karena acara seperti ini memang dinanti masyarakat dimana harga sembako sekarang lagi naik, dengan adanya kegiatan ini sangat terbantu sekali," kata Adenan dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).

Menariknya, masyarakat sangat merespons positif tebus murah sembako ini karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar biasa. Tebus murah ini menawarkan harga murah, memberikan kelegaan finansial kepada masyarakat setempat. Dengan harga Rp 15 ribu saja, masyarakat sudah mendapatkan minyak 2 liter, gula, dan bahan pokok lainnya.

"Mereka sangat antusias sekali, sangat senang. Bahkan mereka menganggap itu sangat murah, karena kan gula itu di sini pasarannya Rp 15 ribu. Disini kita jual Rp 15 ribu itu dengan beberapa item sembako, sangat membantu," kata Adenan.