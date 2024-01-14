Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ke Semarang, Sandiaga Bilang Pemilih Jokowi Kini Dukung Ganjar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |19:14 WIB
Ke Semarang, Sandiaga Bilang Pemilih Jokowi Kini Dukung Ganjar
Sandiaga Uno di Semarang (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SEMARANG - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno mengaku tak terkejut ketika mengungkit Pilpres 2019.

Ratusan masyarakat yang berkumpul di Rest Area Boja, Ngadibolo, Boja, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (14/1/2024) kompak memberikan jawaban.

Mereka jujur memilih Joko Widodo (Jokowi) dan KH Maruf Amin ketimbang dirinya dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 silam.

"Di sini saya tanya siapa yang pilih Pak Jokowi di tahun 2019, mungkin lebih dari 80 persen yang angkat tangan," ungkap Sandiaga Uno.

"Siapa yang pilih saya? ada dua orang," tambahnya memancing tawa.

Mengetahui jawaban tersebut, dirinya kemudian bertanya kembali kepada masyarakat.

Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menanyakan siapa sosok yang paling cocok untuk melanjutkan pembangunan Jokowi selama dua periode.

Pertanyaan Sandiaga Uno pun kembali dibalas dengan kompak.

Masyarakat sepakat mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai suksesor pemerintah saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement