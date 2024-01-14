Ke Semarang, Sandiaga Bilang Pemilih Jokowi Kini Dukung Ganjar

SEMARANG - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno mengaku tak terkejut ketika mengungkit Pilpres 2019.

Ratusan masyarakat yang berkumpul di Rest Area Boja, Ngadibolo, Boja, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (14/1/2024) kompak memberikan jawaban.

Mereka jujur memilih Joko Widodo (Jokowi) dan KH Maruf Amin ketimbang dirinya dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 silam.

"Di sini saya tanya siapa yang pilih Pak Jokowi di tahun 2019, mungkin lebih dari 80 persen yang angkat tangan," ungkap Sandiaga Uno.

"Siapa yang pilih saya? ada dua orang," tambahnya memancing tawa.

Mengetahui jawaban tersebut, dirinya kemudian bertanya kembali kepada masyarakat.

Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menanyakan siapa sosok yang paling cocok untuk melanjutkan pembangunan Jokowi selama dua periode.

Pertanyaan Sandiaga Uno pun kembali dibalas dengan kompak.

Masyarakat sepakat mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai suksesor pemerintah saat ini.