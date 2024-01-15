Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Bekasi, Caleg Perindo: Semoga Bermanfaat

BEKASI - Partai Perindo distribusikan sebanyak 500 liter minyak goreng murah di Kampung Pelaukan RT002/003, Karang Rahayu, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Minggu (14/1/2024).

Bazar murah yang digagas Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Jawa Barat Dapil VII, Sururi Alfaruq, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6, Nyai Rahmawati kali ini, diprioritaskan untuk warga yang memiliki KTA Perindo.

"Jadi ini diprioritaskan kepada warga yang sudah punya KTA Kita akan menjual murah. Bagi yang belum punya dia harus mendaftarkan mempunyai KTA Perindo," ujar Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, Minggu (14/1/2024).

Ayun menuturkan, untuk lokasi kali ini Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, menyediakan sebanyak 500 liter kemasan botol per liter untuk masyarakat setempat.

"Kali ini ada 500 liter yang kami sediakan kurang dari satu jam langsung di borong ibu-ibu. Itupun warga masih ada yang tidak kebagian," ucapnya.

Menurut, Politikus dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) minyak goreng adalah merupakan salah satu sembako yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dia juga berharap program bazar murah ini bermanfaat.

"Karena minyak goreng ini sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat, khusus nya kaum ibu-ibu buat untuk masak dapur ya. Semoga ini bermanfaat buat mereka," ucapnya.

Sementara, Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6, Nyai Rahmawati menambahkan, warga yang mengikuti bazar dan memiliki KTA Perindo mayoritas warga Kampung Pelaukan RT. 002/003, Karang Rahayu, Karang Bahagia.

"Jadi memang kebetulan Kampung Pelaukan Dapil 6, dapil saya yang memang sudah memiliki KTA Perindo yang 7 bulan lalu kami sosialisasikan," katanya.