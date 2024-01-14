Gelar Bazar Murah di Bekasi, Yenti Nuddin: Visi Misi Partai Perindo untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Caleg Partai Perindo, DPR RI Dapil 6, Yenti Nuddin menggelar bazar minyak goreng murah di Jalan Ir Haji Juanda, Kota Bekasi, Minggu (14/1/2024). Dia menegaskan program ini merupakan visi misi dari Partai Perindo yang berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Perindo melakukan hari ini, karena dari Ketum kami, Pak Hary Tanoesoedibjo, visi misinya kan Ingin melihat kesejahteraan masyarakat, jadi dia melihat kondisi perekonomian saat ini banyak masyarakat yang kondisinya tidak baik baik saja," ucap Yenti di lokasi.

Dia pun berharap melalui program ini bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya di Kota Bekasi, "harapan saya, saya ingin kedepannya masyarakat di Kota Bekasi, mereka kehidupan perekonomian semakin bagus," sambungnya.

Pihaknya hari ini menyediakan 300 minyak goreng, yang bisa di beli masyarakat seharga Rp5 ribu. Harga minyak goreng yang cukup naik di pasaran tentunya diharapkan dapat menghemat pengeluaran warga.

"Ada 300 paket tebus murah, dengan harga Rp 5.000. Jadi dengan minyak murah mereka bisa hemat uang yang dimiliki, kan bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain," katanya.