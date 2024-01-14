Caleg Perindo Suarakan Program Perlindungan Perempuan dan Tolak KDRT

SERANG - Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang dari Partai Perindo, Rini Soraya menyampaikan program kerja terutama di bidang perlindungan terhadap perempuan khususnya menolak adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Program tersebut disampaikan dengan cara santai yakni sambil memancing bersama emak-emak di di Jalan Brantas Banten Cipocok, Kota Serang.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk Partai Perindo terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan kepada masyarakat.

Rini Soraya mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Partai Perindo kepada rakyat.

Dalam momentum ini, Rini juga berharap target suara di Dapil 1 Kota Serang mencapai 5.000 suara, sehingga dapat tercapai guna meraih kursi DPRD Banten Dapil Kota Serang.