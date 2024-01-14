Mancing Bareng Emak-Emak, Caleg Perindo Tergetkan 5.000 Suara

SERANG - Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang dari Partai Perindo, Rini Soraya bersama kader, tim sukses Caleg Dapil V itu menggelar sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan dibarengi dengan acara mancing bareng emak-emak bersama di Jalan Brantas Banten Cipocok, Kota Serang.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk Partai Perindo terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan kepada masyarakat.

Rini Soraya mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Partai Perindo kepada rakyat.

Dalam momentum ini, Rini juga berharap target suara di Dapil 1 Kota Serang mencapai 5.000 suara, sehingga dapat tercapai guna meraih kursi DPRD Banten Dapil Kota Serang.

Dalam kesempatan tersebut, Rini menyampaikan program kerja terutama di bidang perlindungan terhadap perempuan khususnya menolak adanya kekerasan dalam rumah tangga.